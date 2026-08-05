Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos geplündert
Iserlohn (ots)
Unbekannte knackten in der Nacht auf Dienstag fünf Fahrzeuge. Vier Pkw waren an der Kantstraße betroffen. Ein Fahrzeug an der Mendener Straße wurde ebenso durchwühlt. Die unbekannten Täter gelangten so an persönliche Gegenstände. Wer hat etwas gesehen? Hinweise werden unter 0237191990 entgegengenommen. (lubo)
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