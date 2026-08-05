POL-MK: Autos geplündert

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Nach einem Streit zwischen Radler und Autofahrer ermittelt die Polizei. Gestern Abend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenaer Straße entlang und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Dies hätte er auch mit dem Arm gezeigt, doch dann sei plötzlich ein Autofahrer links an ihm vorbeigezogen und habe ihn knapp überholt. Der 22-jährige Autofahrer wiederum gab ...

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