Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Container geplündert
Schalksmühle (ots)
In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in Heedfeld zwei Baucontainer an der L692 aufgebrochen. Sie entwendeten Bauwerkzeug, darunter einen Wackerstampfer. Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Halver unter 0235391990 entgegen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell