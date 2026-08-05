Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsstreit sorgt für Anzeigen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Nach einem Streit zwischen Radler und Autofahrer ermittelt die Polizei. Gestern Abend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenaer Straße entlang und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Dies hätte er auch mit dem Arm gezeigt, doch dann sei plötzlich ein Autofahrer links an ihm vorbeigezogen und habe ihn knapp überholt. Der 22-jährige Autofahrer wiederum gab an, dass der Radler so spontan habe abbiegen wollen, dass er nur noch habe vorbeiziehen können. Sonst hätte es womöglich noch einen Unfall gegeben. Nach der Situation habe der Radler dem Autofahrer den Mittelfinger gezeigt. Dieser hingegen habe angehalten und den Radler geschubst. Er sei dadurch zu Boden gestürzt. Nun gibt es eine Anzeige gegen den Radler wegen Beleidigung und eine gegen den Autofahrer wegen Körperverletzung. Wer das Geschehnis gestern Abend gegen 18.45 Uhr beobachtet hat, kann Hinweise an die Polizei in Altena unter 0235291990 richten. (lubo)

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