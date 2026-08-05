PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsstreit sorgt für Anzeigen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Nach einem Streit zwischen Radler und Autofahrer ermittelt die Polizei. Gestern Abend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenaer Straße entlang und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Dies hätte er auch mit dem Arm gezeigt, doch dann sei plötzlich ein Autofahrer links an ihm vorbeigezogen und habe ihn knapp überholt. Der 22-jährige Autofahrer wiederum gab an, dass der Radler so spontan habe abbiegen wollen, dass er nur noch habe vorbeiziehen können. Sonst hätte es womöglich noch einen Unfall gegeben. Nach der Situation habe der Radler dem Autofahrer den Mittelfinger gezeigt. Dieser hingegen habe angehalten und den Radler geschubst. Er sei dadurch zu Boden gestürzt. Nun gibt es eine Anzeige gegen den Radler wegen Beleidigung und eine gegen den Autofahrer wegen Körperverletzung. Wer das Geschehnis gestern Abend gegen 18.45 Uhr beobachtet hat, kann Hinweise an die Polizei in Altena unter 0235291990 richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 09:21

    POL-MK: Zeugensuche nach Raub und Diebstahl

    Lüdenscheid (ots) - Nach einem Straßenraub am gestrigen Morgen sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einem 39-jährigen Lüdenscheider. Die Tat ereignete sich um 8 Uhr an einem Spielplatz nahe der Werdohler Straße. Nachdem ihm ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, lief der Unbekannte davon. Wer hat etwas beobachtet? Der Täter wird als 25-30 ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 06:18

    POL-MK: Wer kennt die Schrebergarten-Einbrecher?

    Iserlohn (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen Ende Juni in einen Iserlohner Schrebergarten ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und ein Mobiltelefon. Bei der Tat wurden sie videografiert. Das dabei entstandene Bildmaterial wurde nun durch den zuständigen Amtsrichter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben: https://polizei.nrw/fahndung/211977 Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:53

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen am Dienstag

    MK (ots) - Heute wurde in Balve, Meinerzhagen und Neuenrade das Tempo gemessen. Während im Hönnetal der schnellste Wert bei 61 statt 50 lag, gab es in Meinerzhagen ein Fahrverbot. An der L539 (Ihne) wurde ein Fahrer aus dem Kreis mit 121 bei 70 gemessen, ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auch in Neuenrade fuhr man zügig, 88 bei 70 war der Höchstwert in Bieringsen. Insgesamt waren heute zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren