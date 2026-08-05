Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub und Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Straßenraub am gestrigen Morgen sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einem 39-jährigen Lüdenscheider. Die Tat ereignete sich um 8 Uhr an einem Spielplatz nahe der Werdohler Straße. Nachdem ihm ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, lief der Unbekannte davon. Wer hat etwas beobachtet? Der Täter wird als 25-30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er habe kurz rasierte Haare, eine enge blaue Jeans und ein weißes Langarmshirt von Lacoste getragen. Zudem habe er mit Akzent gesprochen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0235190990 entgegen.

Eine unbekannte Frau wollte gestern Nachmittag einer 68-Jährigen das Handy stehlen. Am Sternplatz nahm sie der Dame gegen 16.15 Uhr das Handy aus der Handtasche und lief davon. Zeugen bemerkten den Diebstahl und liefen der Dame hinterher, die das Handy in ein Gebüsch warf und türmte. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Dame geben können. Sie wird als schlank und etwa 35 Jahre alt beschrieben, dazu trug sie kurze schwarz / orangene Haare. Sie habe eine Cargohose und ein schwarzes Shirt mit blauem Aufdruck getragen. Zudem trug sie eine Handtasche. Wer kennt die Dame? Hinweise an die 0235190990. (lubo)

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