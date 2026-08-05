Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer kennt die Schrebergarten-Einbrecher?

Iserlohn (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen Ende Juni in einen Iserlohner Schrebergarten ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und ein Mobiltelefon. Bei der Tat wurden sie videografiert. Das dabei entstandene Bildmaterial wurde nun durch den zuständigen Amtsrichter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben: https://polizei.nrw/fahndung/211977

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dill)

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