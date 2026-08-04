Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen am Dienstag

MK (ots)

Heute wurde in Balve, Meinerzhagen und Neuenrade das Tempo gemessen. Während im Hönnetal der schnellste Wert bei 61 statt 50 lag, gab es in Meinerzhagen ein Fahrverbot. An der L539 (Ihne) wurde ein Fahrer aus dem Kreis mit 121 bei 70 gemessen, ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auch in Neuenrade fuhr man zügig, 88 bei 70 war der Höchstwert in Bieringsen. Insgesamt waren heute zwischen 7.30-13 Uhr 1200 Fahrzeuge erfasst worden. 61 von ihnen waren zu schnell und erhalten demnächst Post. Solche Kontrollen gibt es fast täglich. Angepasstes Fahren schützt Leben und den Geldbeutel. (lubo)

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