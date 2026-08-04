Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Bankmitarbeiter rufen an

Lüdenscheid (ots)

Gestern Nachmittag wollten Betrüger an die Ersparnisse einer 92-jährigen Lüdenscheiderin. Als angebliche Bankangestellte riefen sie die Dame und berichteten von hohen Abbuchungen auf ihrem Konto, um ihr Angst zu machen. Man benötige nun ihre Bankdaten und ihre Karte, dafür komme nun eine Frau vorbei. Gesagt, getan: eine Dame erschien unmittelbar an der Haustür. Die Dame schöpfte jedoch schließlich Verdacht und behielt ihre Bankkarte, und somit ihr Erspartes, bei sich. (lubo)

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