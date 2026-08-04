Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Marienstatue gestohlen
Balve (ots)
In Beckum wurde eine Marienstatue gestohlen. Unbekannte entwendeten sie aus einer kleinen Kapelle im Beriech Kerkeiken. Nun werden Zeugen gesucht, die sich an die 0237390990 wenden können. (lubo)
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