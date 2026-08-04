POL-MK: Marienstatue gestohlen

Iserlohn (ots) - Unbekannte knackten zwei Container einer Baustelle an der Baarstraße. Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh entwendeten sie so Werkzeug und eine Kaffeemaschine. Zeugen können Hinweise an die 0237191990 richten. Am Sonnenbrink zündeten Unbekannte Müll auf einem Schulhof an. Dadurch wurde am Montagabend zwischen 18-19 Uhr ein Spielgerät auf dem Spielplatz beschädigt. Zeugen werden gebeten, ihre ...

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