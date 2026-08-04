POL-MK: Kupferdiebe in Lendringsen

MK / Iserlohn (ots) - Mittwoch ist die Polizei ab 13 Uhr im Filmpalast Iserlohn zugegen. Bereits vor dem um 14 Uhr beginnenden Spielfilm stehen die Beamten den Gästen für Rat und Tat zur Seite. Thema auf der Bühne wird die Sorgfalt im Straßenverkehr sein. So passieren durch "Dooring" zum Beispiel immer wieder Unfälle. Dooring ist das einfache "Tür aufreißen" nach dem Parken. Diese und weitere kleine Unachtsamkeiten ...

mehr