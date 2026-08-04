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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebe in Lendringsen

Menden (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh gut 100m Kupferkabel in Lendringsen. Sie machten sich an einer Baustelle an der Neuwerkstraße zu schaffen. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise an die 0237390990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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