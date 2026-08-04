Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kupferdiebe in Lendringsen
Menden (ots)
Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh gut 100m Kupferkabel in Lendringsen. Sie machten sich an einer Baustelle an der Neuwerkstraße zu schaffen. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise an die 0237390990. (lubo)
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