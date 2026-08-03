Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Kierspe (ots)
25.07.2026, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, in Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße 199 Parkplatz REWE Ein auf dem REWE-Parkplatz geparkter schwarzer Skoda Octavia wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer rechts an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02354/91990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
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