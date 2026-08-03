PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen, Diebstählen und Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter geriet Samstagabend in einen Streit und schlug um sich, danach warf er eine Flasche auf ein Auto. Gegen 23 Uhr riefen Zeugen wegen einer Schlägerei auf dem Mamanuca die Polizei. An der Bahnhofsallee angekommen trafen die Beamten auf einen 30-Jährigen, der offenbar im Gesicht leicht verletzt war. Nach ersten Schilderungen war er mit drei weiteren Personen auf dem Gelände unterwegs und wurde von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe sich zur Wehr gesetzt und der Mann sei in Richtung Phänomenta getürmt. Dabei habe der Mann eine Glasflasche auf ein geparktes Auto geworfen und dieses beschädigt. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Mann wird als Anfang-20, 1,75m groß und dunkelhaarig beschrieben. Er habe ein weißes Shirt getragen und trage einen Ziegenbart. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die 0235190990.

Bei einem vermeintlichen Handyverkauf schnappte sich ein unbekannter Täter das Bargeld des Käufers und ließ ihn mit einer Handyattrappe zurück. Samstagabend hatte ein 34-Jähriger am Hasenkamp einen Termin zum Handykauf vereinbart. Er wollte ein iPhone erwerben und hatte Zeit und Ort über die Onlineplattform mit dem Verkäufer ausgemacht. Dieser stieg aus einem Mercedes, der Fahrer fuhr weiter. Dann gingen der Lüdenscheider und der Handyverkäufer die Straße entlang und besprachen den Verkauf. Als der Lüdenscheider das Geld übergab und das neue Handy näher in Augenschein nahm, habe der Mann ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach sei er zu dem Mercedes gelaufen und mit dem Fahrer davongefahren. Er hinterließ lediglich eine Handyattrappe. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unbekannten oder das Fahrzeug beobachtet haben. Der "Handykauf" geschah Samstag gegen 21.20 Uhr. Der Mann, der aus dem schwarzen Daimler ausstieg, wird als 1,70-1,75m groß und 20-25 Jahre alt beschrieben. Er habe eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover und eine Cap getragen. Cap und Oberteil sollen von der Marke Loro Piana gewesen sein. Zudem habe er ein größeres Muttermal unter einem Auge getragen, sowie metallischen Zahnschmuck (Grills) getragen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die Polizei unter 0235190990.

31.07.2026 12:50 Uhr in Lüdenscheid, Bromberger Straße 14 Ein auf dem Gehweg stehender grauer Audi A4 wurde durch einen Sattelzug, dessen Auflieger eine rot weiße Aufschrift hatte, am linken Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Königsberger Straße von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

An der Hohen Steinert wurde Reifen entwendet. Unbekannte hinterließen einen Mercedes GLA von Donnerstag auf Freitag aufgebockt auf Pflastersteinen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges mitbekommen haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:38

    POL-MK: Einbruch misslungen

    Balve (ots) - Unbekannte wollten in die Mellener Schützenhalle einbrechen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend haben sie an einer Tür gehebelt. Ins Innere gelangten sie nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:31

    POL-MK: Brand

    Neuenrade (ots) - Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Brand an einer Gartenlaube in Küntrop. Am Gevener Weg waren Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr im Einsatz, nachdem einer Passantin Rauch aus der Laube auffiel. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Gegenstände in der Gartenhütte zerstörte. Es wird wegen einer womöglich fahrlässigen Verursachung des Brandes ermittelt, da Grillkohle vom Vortag in der Hütte nach dem vermeintlichen Erlöschen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:23

    POL-MK: Fahrzeugbrand / Drei Polizisten bei Angriff verletzt

    Iserlohn (ots) - Aus bisher unbekannten Gründen geriet Freitag, 15.20 Uhr, Am Steinhügel ein Fahrzeug in Brand. Der blaue Daimler wurde stark beschädigt. Durch das Feuer geriet ein in der Nähe geparkter Peugeot ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstanden nach ersten Schätzungen etwa 70.000 Euro Schaden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren