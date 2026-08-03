Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen, Diebstählen und Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter geriet Samstagabend in einen Streit und schlug um sich, danach warf er eine Flasche auf ein Auto. Gegen 23 Uhr riefen Zeugen wegen einer Schlägerei auf dem Mamanuca die Polizei. An der Bahnhofsallee angekommen trafen die Beamten auf einen 30-Jährigen, der offenbar im Gesicht leicht verletzt war. Nach ersten Schilderungen war er mit drei weiteren Personen auf dem Gelände unterwegs und wurde von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe sich zur Wehr gesetzt und der Mann sei in Richtung Phänomenta getürmt. Dabei habe der Mann eine Glasflasche auf ein geparktes Auto geworfen und dieses beschädigt. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Mann wird als Anfang-20, 1,75m groß und dunkelhaarig beschrieben. Er habe ein weißes Shirt getragen und trage einen Ziegenbart. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die 0235190990.

Bei einem vermeintlichen Handyverkauf schnappte sich ein unbekannter Täter das Bargeld des Käufers und ließ ihn mit einer Handyattrappe zurück. Samstagabend hatte ein 34-Jähriger am Hasenkamp einen Termin zum Handykauf vereinbart. Er wollte ein iPhone erwerben und hatte Zeit und Ort über die Onlineplattform mit dem Verkäufer ausgemacht. Dieser stieg aus einem Mercedes, der Fahrer fuhr weiter. Dann gingen der Lüdenscheider und der Handyverkäufer die Straße entlang und besprachen den Verkauf. Als der Lüdenscheider das Geld übergab und das neue Handy näher in Augenschein nahm, habe der Mann ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach sei er zu dem Mercedes gelaufen und mit dem Fahrer davongefahren. Er hinterließ lediglich eine Handyattrappe. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unbekannten oder das Fahrzeug beobachtet haben. Der "Handykauf" geschah Samstag gegen 21.20 Uhr. Der Mann, der aus dem schwarzen Daimler ausstieg, wird als 1,70-1,75m groß und 20-25 Jahre alt beschrieben. Er habe eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover und eine Cap getragen. Cap und Oberteil sollen von der Marke Loro Piana gewesen sein. Zudem habe er ein größeres Muttermal unter einem Auge getragen, sowie metallischen Zahnschmuck (Grills) getragen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die Polizei unter 0235190990.

31.07.2026 12:50 Uhr in Lüdenscheid, Bromberger Straße 14 Ein auf dem Gehweg stehender grauer Audi A4 wurde durch einen Sattelzug, dessen Auflieger eine rot weiße Aufschrift hatte, am linken Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Königsberger Straße von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

An der Hohen Steinert wurde Reifen entwendet. Unbekannte hinterließen einen Mercedes GLA von Donnerstag auf Freitag aufgebockt auf Pflastersteinen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges mitbekommen haben. (lubo)

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