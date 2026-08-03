PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch misslungen

Balve (ots)

Unbekannte wollten in die Mellener Schützenhalle einbrechen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend haben sie an einer Tür gehebelt. Ins Innere gelangten sie nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:31

    POL-MK: Brand

    Neuenrade (ots) - Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Brand an einer Gartenlaube in Küntrop. Am Gevener Weg waren Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr im Einsatz, nachdem einer Passantin Rauch aus der Laube auffiel. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Gegenstände in der Gartenhütte zerstörte. Es wird wegen einer womöglich fahrlässigen Verursachung des Brandes ermittelt, da Grillkohle vom Vortag in der Hütte nach dem vermeintlichen Erlöschen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:23

    POL-MK: Fahrzeugbrand / Drei Polizisten bei Angriff verletzt

    Iserlohn (ots) - Aus bisher unbekannten Gründen geriet Freitag, 15.20 Uhr, Am Steinhügel ein Fahrzeug in Brand. Der blaue Daimler wurde stark beschädigt. Durch das Feuer geriet ein in der Nähe geparkter Peugeot ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstanden nach ersten Schätzungen etwa 70.000 Euro Schaden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:19

    POL-MK: Busch in Brand

    Halver (ots) - Samstag, um 15.49 Uhr, brannte an der Goethestraße ein Busch sowie ein Zaun an einem Zugang zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Anwohner konnten den Brand eigenständig löschen. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren