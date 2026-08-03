Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch misslungen
Balve (ots)
Unbekannte wollten in die Mellener Schützenhalle einbrechen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend haben sie an einer Tür gehebelt. Ins Innere gelangten sie nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)
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