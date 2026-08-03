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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand

Neuenrade (ots)

Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Brand an einer Gartenlaube in Küntrop. Am Gevener Weg waren Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr im Einsatz, nachdem einer Passantin Rauch aus der Laube auffiel. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Gegenstände in der Gartenhütte zerstörte. Es wird wegen einer womöglich fahrlässigen Verursachung des Brandes ermittelt, da Grillkohle vom Vortag in der Hütte nach dem vermeintlichen Erlöschen gelagert wurde. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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