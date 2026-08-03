Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand

Drei Polizisten bei Angriff verletzt

Iserlohn (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen geriet Freitag, 15.20 Uhr, Am Steinhügel ein Fahrzeug in Brand. Der blaue Daimler wurde stark beschädigt. Durch das Feuer geriet ein in der Nähe geparkter Peugeot ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstanden nach ersten Schätzungen etwa 70.000 Euro Schaden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (dill)

An der Hennener Straße kam es gestern Abend auf offener Straße zu einem Streit zwischen einem Paar. Die Polizei kam hinzu, schlichtete und fertigte eine Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil der Frau. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der männliche Part des Pärchens, ein 39-jähriger Borkener, gegenüber den eingesetzten Beamten hochaggressiv, griff eine Polizeibeamtin an und versuchte sie zu Boden zu bringen. Als er daraufhin seinerseits von den Beamten überwältigt wurde, setzte er sich mit Schlägen massiv zur Wehr und stieß Drohungen aus. Drei Beamte und der Angreifer wurden leicht verletzt. Der alkoholisierte Tatverdächtige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Er wurde wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. (dill)

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