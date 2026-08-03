Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Busch in Brand
Halver (ots)
Samstag, um 15.49 Uhr, brannte an der Goethestraße ein Busch sowie ein Zaun an einem Zugang zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Anwohner konnten den Brand eigenständig löschen. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)
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