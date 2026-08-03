POL-MK: Busch in Brand

Hemer (ots) - Auf dem Schützenfest Deilinghofen kam es Sonntag, zwischen 3 und 4 Uhr, zu einem Angriff auf einen 25-jährigen Iserlohner. Er erstattete am Sonntagabend auf der Wache Hemer Strafanzeige. Seinen Angaben zufolge, hätten ihn vor den Toiletten drei Personen grundlos angegriffen und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Seine Begleiterin sei dazwischen gegangen, worauf man von ihm abgelassen habe. Die Täter ...

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