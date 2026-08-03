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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busch in Brand

Halver (ots)

Samstag, um 15.49 Uhr, brannte an der Goethestraße ein Busch sowie ein Zaun an einem Zugang zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Anwohner konnten den Brand eigenständig löschen. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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