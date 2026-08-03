Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Brände

Menden (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen 1.8., 15.30 Uhr und 2.8., 13.40 Uhr, das Fenster einer Physio-Therapie-Praxis an der Fröndenberger Straße auf. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

In der Nacht auf Sonntag brannten zwei Müllcontainer. Unbekannte haben am Papenbusch und an der Anne-Frank-Straße gezündelt. Kurz vor 5 Uhr fielen die brennenden Container auf und wurden gelöscht. Hinweise nimmt die Polizei unter 0237390990 entgegen. (lubo)

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