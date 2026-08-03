Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägereien

Hemer (ots)

Auf dem Schützenfest Deilinghofen kam es Sonntag, zwischen 3 und 4 Uhr, zu einem Angriff auf einen 25-jährigen Iserlohner. Er erstattete am Sonntagabend auf der Wache Hemer Strafanzeige. Seinen Angaben zufolge, hätten ihn vor den Toiletten drei Personen grundlos angegriffen und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Seine Begleiterin sei dazwischen gegangen, worauf man von ihm abgelassen habe. Die Täter waren männlich, Anfang 20, etwa 170 cm groß und hatten dunkle Haare. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Kreuzungsbereich Hönnetalstraße, Brockhauser Weg, kam es Sonntag, gegen 3.20 Uhr, zu einem Angriff auf eine Frau. Eine 25-jährige Dortmunderin und ihre Begleiterinnen waren auf dem Heimweg vom Schützenfest, begegneten einem stark schwankenden Mann und fragten, ob er Hilfe benötige. Stattdessen habe dieser sie jedoch unmittelbar beleidigt und auf sie eingeschlagen. Das leicht verletzte Opfer und ihre Begleiter flüchteten und riefen die Polizei. Die fahndete nach dem Täter, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Der Gesuchte war männlich, 18-20 Jahre, 170-185 cm groß, hatte mittellange Haare, eine mutmaßliche Verletzung im Kopfbereich und trug einen braunen Pullover. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. (dill)

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