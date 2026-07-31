POL-MK: Balkonbrand

Iserlohn (ots) - Gestern Abend stellte eine Anwohnerin an der Pütterstraße einen Diebstahl aus ihrer Wohnung fest. Sie war tagsüber unterwegs und bemerkte gegen 23 Uhr offenstehende Schränke in der Wohnung. Offenbar war jemand eingedrungen und hat Bargeld, ein iPad und persönliche Gegenstände entwendet. Die Kripo ermittelt nun in der Sache und bittet unter 0237191990 um Hinweise. Anwohner der Danziger Straße bemerkten gestern Abend den Diebstahl zweier Fahrräder. Sie ...

mehr