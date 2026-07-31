Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Balkonbrand
Werdohl (ots)
Gestern um 19 Uhr brannte es auf einem Balkon an der Friedrichstraße. Verletzt wurde niemand. Anwohner riefen wegen der starken Rauchentwicklung den Notruf. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache und nimmt Hinweise unter 0239293990 entgegen. (lubo)
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