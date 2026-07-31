Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Iserlohn (ots)

Ein 73-jähriger Iserlohner hat sich gestern Abend bei einem Sturz mit seinem Pedelec lebengefährliche Verletzungen zugezogen. Er war gegen 17.30 Uhr an der Hennener Straße auf dem geteilten Geh-/Radweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 stürzte er aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unterstützten die hiesigen Beamten bei der Sicherung von Spuren zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell