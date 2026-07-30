Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Unfall an der L173

Meinerzhagen (ots)

Ein 18-jähriger Kiersper wurde bei einem Verkehrsunfall an der L173 auf Höhe der Straße Darmcher Grund schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr riefen Zeugen den Notruf. Offenbar war ein 63-jähriger Meinerzhagener mit Pkw und Anhänger auf der L173 in Richtung Drolshagen unterwegs. Als er nach links in den Darmcher Grund abbog, missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Motorradfahrers. Der Biker wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Dazu ist die L173 in Teilen gesperrt, ebenso wie der Darmcher Grund. Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam unterstützt die örtliche Polizei bei der Unfallaufnahme. Zeugen des Unfalls können ihre Hinweise an die 0235491990 richten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell