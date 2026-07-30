Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vandalismus an Kirche
Plettenberg (ots)
Zwischen dem 19.-24.7. wurden die Fenster der Johanneskirche an der Reichsstraße durch Unbekannt beschädigt. Die Bleikristallfenster warenwurden mutmaßlich eingeworfen. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und bittet Zeugen unter 0239191990 um Mithilfe. (lubo)
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