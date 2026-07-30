Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl von Baustelle

Falscher Bankmitarbeiter nimmt Debitkarte mit

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Pulverstraße. Für den Abtransport verwendeten der oder die Täter ein Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Ein falscher Bankmitarbeiter meldete sich gestern Nachmittag telefonisch bei einer Seniorin. Er gab vor, die EC-Karte der Frau müsse geprüft werden. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Täter an der Haustür der Dame und nahm die Karte in Empfang. Er kehrte trotz gegenteiler Ankündigung nicht zurück. Die Polizei warnt seit Jahren vor Betrugsanrufen. Mal sind es falsche Polizisten, falsche Enkel, angebliche Pflegedienst- oder eben Bankmitarbeiter. Alle sind auf dasselbe aus: Das Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer. Der Täter dieses Falles war ca. 30 Jahre alt, etwa 180cm groß, hatte volle mittelblonde, kurz geschnittene Haare, ein kariertes Hemd mit kurzen Ärmeln, eine lange Jeans und sprach Hochdeutsch. Wer hat diesen Mann gestern im Bereich Haunerbusch gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

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