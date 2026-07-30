Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher auf frischer Tat erschreckt Anwohnerin

Meinerzhagen (ots)

Ein Einbrecher drang gestern Abend über eine offen stehende Terrassentür in ein Wohnhaus an der Goethestraße ein. Die Bewohnerin des Hauses traf im Flur auf den Täter, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Die Frau beschrieb den Einbrecher als männlich, etwa 170cm groß mit schwarzer Basecap. Im Garten habe ein weiterer Täter vermutlich Schmiere gestanden. Beide rannten gemeinsam durch den Garten davon. Sie erbeuteten eine Schmuckschatulle. Trotz Fahndung der Polizei blieben die Täter verschwunden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

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