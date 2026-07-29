POL-MK: Diebe an der A45

Plettenberg (ots) - Am Montagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen Plettenberger, der mit einem Pkw mit litauischen Kennzeichen unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugschein nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmte. Weiterhin war das Fahrzeug bereits im Juni außer Betrieb gesetzt worden. Auch die Registrierung der litauischen Kennzeichen war bereits im Dezember des vergangenen Jahres ...

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