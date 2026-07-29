Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe an der A45
Schalksmühle (ots)
Unbekannte entwendeten drei Bautrockner auf dem A45-Rastplatz "Sterbecke". Dienstagfrüh fiel der Diebstahl auf, am Freitagmittag war noch alles da. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Halver unter 0235391990. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell