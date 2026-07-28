Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Unfallflucht
Iserlohn (ots)
Unter https://polizei.nrw/fahndung/211288 sucht die Polizei den möglichen Unfallverursacher einer Unfallflucht an einer Tankstelle an der Dortmunder Straße in Iserlohn. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. (lubo)
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