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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht im Parkhaus: Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich Freitag im Parkhaus des Stern Centers an der Thünenstraße ereignet hat. Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen 9 Uhr und 15 Uhr einen geparkten schwarzen Jaguar XF. Dieser stand im ersten Obergeschoss des Parkhauses in der Nähe des Eingangs sowie der Kassenautomaten. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken rammte das Verursacherfahrzeug den Jaguar an der linken Seite. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Jaguar entstand ein erheblicher Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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