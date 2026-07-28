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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bilanz nach Geschwindigkeitskontrollen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am Montag Radarkontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. Insgesamt 1.683 überprüfte Fahrzeuge und 105 Verstöße. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

In Plettenberg-Holthausen kontrollierten die Beamten zwischen 14:25 Uhr und 17:00 Uhr die Herscheider Straße (L 561). Von 1.009 gemessenen Fahrzeugen waren 25 zu schnell unterwegs. Es blieb bei Verwarngeldern, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Der Tagesschnellste wurde innerorts in einem Pkw mit Frankfurter Kennchen bei erlaubten 50 km/h mit 69 km/h gemessen.

In Lüdenscheid bauten die Einsatzkräfte die Messstelle von 17:40 Uhr bis 18:55 Uhr an der Lennestraße auf. Hier passierten 429 Fahrzeuge die Radaranlage. Die Bilanz zeigt 18 Verwarngelder und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein unrühmlicher Spitzenreiter im Pkw mit MK-Kennzeichen raste mit 91 km/h durch die geschlossene Ortschaft (50 km/h). Ihn erwartet ein Fahrverbot.

In Menden-Halingen registrierte die Polizei auf der Halinger Dorfstraße zwischen 14:55 Uhr und 17:20 Uhr insgesamt 140 Fahrzeuge. In der 30er-Zone hielten sich 17 Fahrer nicht an das Tempolimit. Der Höchstwert lag bei 48 km/h (Pkw, MK).

Am Abend folgte eine weitere Kontrolle in Menden-Lendringsen. Am Hüingser Ring wurden von 17:55 Uhr bis 20:00 Uhr 105 Fahrzeuge gemessen. Die Quote der zu beanstandenden Fahrer war hier besonders hoch: Die Beamten erhoben 20 Verwarngelder und schrieben 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer aus dem Kreis erreichte 51 km/h statt der erlaubten 30 km/h.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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