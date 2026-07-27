Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kreisverkehre verunstaltet
Balve (ots)
Unbekannte haben über das Wochenende zwei Kreisverkehre verunstaltet. Sie besprühten zwischen Freitagabend und Montagfrüh die beiden Kreisel an der K12 (Im Brauke und Am Pickhammer) mit Farbe. Nun sucht die Polizei nach den Verursachern. Hinweise nimmt die 0237290990 entgegen. (lubo)
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