Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Wohnung

Plettenberg (ots)

An der Ebbetalstraße kam es am Freitagabend zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung. Gegen 19.30 Uhr wählten Anwohner den Notruf. Aus der Wohnung eines 67-Jährigen hatte sich der Rauch in dem Mehrparteienhaus ausgebreitet, die Feuerwehr löschte das Feuer. Zwei Personen wurden nach dem Einatmen des Rauchs ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Das Haus musste wegen der starken Rauchentwicklung vorerst geräumt werden. (lubo)

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