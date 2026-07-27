PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Wohnung

Plettenberg (ots)

An der Ebbetalstraße kam es am Freitagabend zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung. Gegen 19.30 Uhr wählten Anwohner den Notruf. Aus der Wohnung eines 67-Jährigen hatte sich der Rauch in dem Mehrparteienhaus ausgebreitet, die Feuerwehr löschte das Feuer. Zwei Personen wurden nach dem Einatmen des Rauchs ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Das Haus musste wegen der starken Rauchentwicklung vorerst geräumt werden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 15:26

    POL-MK: Brandstiftung in Bauruine

    Neuenrade (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend in einer Bauruine an der Bahnhofstraße gezündelt. Zeugen wurden gegen 20.15 Uhr auf Qualm aufmerksam und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Wie sich herausstellte, wurde Abfall in einer Badewanne in Brand gesetzt. Schaden am Gebäude entstand nicht. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:23

    POL-MK: Einbruchdiebstähle / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 22. und 24. Juli in ein Wohnhaus am Milanweg ein. Dafür hebelten sie die Terassentür des Hauses auf. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer. Ob sie Beute machten ist nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:59

    POL-MK: Versuchte Einbrüche angezeigt

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider kehrte aus dem Urlaub zurück und stellte Hebelmarken an seiner Wohnungstüre fest. Die Wohnung selbst wurde offenbar nicht betreten. Beute wurde ebenfalls nicht gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Die Straftat ereignete sich vermutlich zwischen dem 07.07.2026, 06:00 Uhr und dem 24.07.2026, um 18:00 Uhr. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren