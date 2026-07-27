Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brandstiftung in Bauruine
Neuenrade (ots)
Unbekannte haben am Freitagabend in einer Bauruine an der Bahnhofstraße gezündelt. Zeugen wurden gegen 20.15 Uhr auf Qualm aufmerksam und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Wie sich herausstellte, wurde Abfall in einer Badewanne in Brand gesetzt. Schaden am Gebäude entstand nicht. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. (lubo)
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