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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung in Bauruine

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend in einer Bauruine an der Bahnhofstraße gezündelt. Zeugen wurden gegen 20.15 Uhr auf Qualm aufmerksam und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Wie sich herausstellte, wurde Abfall in einer Badewanne in Brand gesetzt. Schaden am Gebäude entstand nicht. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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