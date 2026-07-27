POL-MK: Brandstiftung in Bauruine

Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider kehrte aus dem Urlaub zurück und stellte Hebelmarken an seiner Wohnungstüre fest. Die Wohnung selbst wurde offenbar nicht betreten. Beute wurde ebenfalls nicht gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Die Straftat ereignete sich vermutlich zwischen dem 07.07.2026, 06:00 Uhr und dem 24.07.2026, um 18:00 Uhr. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige ...

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