PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchdiebstähle
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 22. und 24. Juli in ein Wohnhaus am Milanweg ein. Dafür hebelten sie die Terassentür des Hauses auf. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer. Ob sie Beute machten ist nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Vermutlich in der Nacht zu Freitag warfen Täter die Fensterscheibe einer Firma am Darmcher Grund ein. In den Räumen brachen sie diverse Schränke auf und entwendeten Werkzeuge. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Eine 39-jährige Frau randalierte am vergangenen Freitag, gegen 20:26 Uhr, in der Kölner Straße im Bereich eines dortigen Discounters. Hier schmiss die Frau mit Stühlen, schrie lautstark herum und beleidigte die Mitarbeiterin des Geschäftes sowie die eintreffenden Polizeibeamten. Die Randaliererin wurde mit zur Wache genommen. Aufgrund des offenbar psychischen Ausnahmezustands der Frau, wurden das Ordnungsamt und ein Arzt hinzugezogen. Die Randaliererin wurde letztlich in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Gegen sie wird wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (majo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 14:59

    POL-MK: Versuchte Einbrüche angezeigt

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider kehrte aus dem Urlaub zurück und stellte Hebelmarken an seiner Wohnungstüre fest. Die Wohnung selbst wurde offenbar nicht betreten. Beute wurde ebenfalls nicht gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Die Straftat ereignete sich vermutlich zwischen dem 07.07.2026, 06:00 Uhr und dem 24.07.2026, um 18:00 Uhr. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:59

    POL-MK: Nach Statuen-Diebstahl im Friedenspark: Polizei sucht weiter Zeugen

    Hemer (ots) - Bezugsmeldung: POL-MK: 1,80 Meter hohe Bronze-Statue aus dem Friedenspark gestohlen (29.06.2026 - 14:30) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6304554 Nach dem Diebstahl einer Alexander-Puschkin-Statue im Friedenspark sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Trotz umfangreicher Ermittlungen in alle Richtungen, haben sich bislang keine konkreten ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:33

    POL-MK: Höhenweg: Siegener Motorradfahrer mit 111 km/h gemessen

    Werdohl (ots) - Die Polizei hat am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf dem Höhenweg (L655) durchgeführt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 12:11 Uhr bis 16:40 Uhr mittels einer ESO-Anlage insgesamt 1597 Fahrzeuge. Die Bilanz: Insgesamt registrierte die Polizei 136 Tempoverstöße außerhalb geschlossener Ortschaften. 113 Fahrer erwartet ein Verwarngeld. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren