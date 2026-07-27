Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchdiebstähle

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 22. und 24. Juli in ein Wohnhaus am Milanweg ein. Dafür hebelten sie die Terassentür des Hauses auf. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer. Ob sie Beute machten ist nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Vermutlich in der Nacht zu Freitag warfen Täter die Fensterscheibe einer Firma am Darmcher Grund ein. In den Räumen brachen sie diverse Schränke auf und entwendeten Werkzeuge. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Eine 39-jährige Frau randalierte am vergangenen Freitag, gegen 20:26 Uhr, in der Kölner Straße im Bereich eines dortigen Discounters. Hier schmiss die Frau mit Stühlen, schrie lautstark herum und beleidigte die Mitarbeiterin des Geschäftes sowie die eintreffenden Polizeibeamten. Die Randaliererin wurde mit zur Wache genommen. Aufgrund des offenbar psychischen Ausnahmezustands der Frau, wurden das Ordnungsamt und ein Arzt hinzugezogen. Die Randaliererin wurde letztlich in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Gegen sie wird wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (majo)

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