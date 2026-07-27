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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider kehrte aus dem Urlaub zurück und stellte Hebelmarken an seiner Wohnungstüre fest. Die Wohnung selbst wurde offenbar nicht betreten. Beute wurde ebenfalls nicht gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Die Straftat ereignete sich vermutlich zwischen dem 07.07.2026, 06:00 Uhr und dem 24.07.2026, um 18:00 Uhr. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Hilgenhaus" gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid entgegen.

Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten am Sonntag, gegen 23:25 Uhr, gewaltsam in einen Discounter an der Altenaer Straße einzubrechen. In Folge der Alarmauslösung flüchteten sie von der Örtlichkeit in Richtung Altena sowie in Richtung Innenstadt. Gemäß Zeugenangaben soll es sich dabei um mindestens fünf Personen gehandelt haben. Eine davon soll mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die Polizei fahndete, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Nun wird wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid entgegen.

Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter versuchte die Eingangstüre eines Discounter an der Wefelshohler Straße gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde die Eingangstüre beschädigt und die Alarmanlage ausgelöst. Ein Eindringen gelang dem Täter nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Die Straftat soll sich am Freitag zwischen 04:46 Uhr und 06:20 Uhr ereignet haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid entgegen. (majo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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