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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Statuen-Diebstahl im Friedenspark: Polizei sucht weiter Zeugen

Hemer (ots)

Bezugsmeldung:

POL-MK: 1,80 Meter hohe Bronze-Statue aus dem Friedenspark gestohlen (29.06.2026 - 14:30) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6304554

Nach dem Diebstahl einer Alexander-Puschkin-Statue im Friedenspark sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Trotz umfangreicher Ermittlungen in alle Richtungen, haben sich bislang keine konkreten Anhaltspunkte für den Verbleib der Statue oder auf die Identität der Täter ergeben. Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zum Verbleib der Statue machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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