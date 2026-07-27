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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Höhenweg: Siegener Motorradfahrer mit 111 km/h gemessen

Werdohl (ots)

Die Polizei hat am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf dem Höhenweg (L655) durchgeführt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 12:11 Uhr bis 16:40 Uhr mittels einer ESO-Anlage insgesamt 1597 Fahrzeuge. Die Bilanz: Insgesamt registrierte die Polizei 136 Tempoverstöße außerhalb geschlossener Ortschaften. 113 Fahrer erwartet ein Verwarngeld. Weitere 23 Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Den unrühmlichen Höchstwert des Tages lieferte ein Motorradfahrer. Der Fahrer eines Kraftrades mit Zulassung in Siegen passierte die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h. Erlaubt sind 70 km/h. Die Polizei kündigt zur Senkung des Unfallrisikos weitere Kontrollen an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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