Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung am Toilettenwagen

Einbruch in Wohnhaus

Schalksmühle (ots)

Ein 37-Jähriger soll am vergangenen Sonntag, 0 Uhr, von einer bislang unbekannten, männlichen Person, geschlagen worden sein. Bei Feierlichkeiten in der Spormecke geriet man am Toilettenwagen aneinander. Der unbekannte Täter soll das Opfer grundlos uns Gesicht geschlagen haben. Der 37-Jährige fiel zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 23-27 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, dunkle lockige Haare, dunkelgraues T-Shirt oder Longsleeve, Jeans. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0.

Mindestens ein unbekannter Täter drang Samstag, um 1.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sterbecker Straße ein. Hierfür wurden eine Gartentür sowie ein Fenster aufgehebelt. Im Haus traf der Täter auf eine Anwohnerin und flüchtete unmittelbar. Er machte offenbar keine Beute. Die Polizei fahndete nach Verdächtigen und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Täterbeschreibung: männlich, ca. 180-190 cm groß, vollständig dunkel gekleidet, Kapuze.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Halver entgegen. (majo)

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