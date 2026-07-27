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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei auf offener Straße

Lüdenscheid (ots)

In Lüdenscheid kam es am Freitag, gegen 19:30 Uhr, im Bereich der Südstraße zu einer Schlägerei zwischen mindestens sechs männlichen Personen. Die Polizei konnte vier der Personen, darunter zwei Jugendliche, im Nahbereich antreffen. Zwei Männer flüchteten.

Vorangegangen sei ein Streit. Zwei Jugendliche liefen über die Fahrbahn, als sich ein Auto hupend näherte. Aus diesem Pkw seien schließlich zwei Männer ausgestiegen und es sei zu gegenseitigen Schlägen gekommen. Dabei sei auch auf einem am Boden liegenden Jugendlichen eingeschlagen worden. Zwei weitere männliche Personen sollen sich zusätzlich in die Schlägerei eingemischt haben.

Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 zu melden. (majo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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