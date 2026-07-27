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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Hemer (ots)

In der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr, kam es an der Anschrift Friedensstraße 12 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort am Fahrbahnrand geparkter, weißer KIA Rio wurde im genannten Zeitraum am vorderen linken Radkasten beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich zu melden: Polizeiwache Hemer: Telefon 02372 9099-0 (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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