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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Streit

Halver (ots)

Nach einer Schlägerei am Berliner Platz nahm die Polizei in der Nacht auf Samstag einen 21-Jährigen Halveraner in Gewahrsam. Zeugen riefen um 1:35 Uhr die Polizei, nachdem mehrere Personen auf der Straße umherschrien. Der im Gesicht blutende Halveraner war verbal aggressiv und drohte eine erneute Konfrontation an. Die anderen Beteiligten waren vor Eintreffen der Polizei verschwunden. Auf Grund seines erregten Zustandes nahmen die Beamten den alkoholisierten Halveraner in Gewahrsam. Laut Zeugen habe es Streit mit mindestens vier anderen etwa gleichaltrigen Personen gegeben. Hinweise zur Sache nimmt die Wache in Halver unter 0235391990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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