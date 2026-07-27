Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diesel-Diebstahl
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Unbekannte haben über das Wochenende mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lkw in Eilerde gepumpt. Sonntagmittag fiel der Diebstahl auf, der Lkw stand dort seit Freitagabend geparkt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wache Altena entgegen. (lubo)
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