Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Handwerkerfahrzeug geplündert
Altena (ots)
Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug an der Mozartstraße geplündert. Sie entwendeten mehrere Bau- und Gartengeräte aus dem VW-Transporter. Nun sucht die Kripo Zeugen, die ihre Hinweise an die 0235291990 richten können. (lubo)
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