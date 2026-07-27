POL-MK: Handwerkerfahrzeug geplündert

Iserlohn (ots) - Ein Täter hat gestern Morgen in einem Supermarkt seinen Rucksack mit Lebensmitteln gefüllt und ohne zu zahlen die Kasse passiert. Die Tat ereignete sich um 10.15 Uhr in einem Discounter an der Westfalenstraße. Mitarbeiter bekamen den Diebstahl mit und sprachen ihn an. Der Täter wehrte sich gegen seine Entdeckung. Es kam zu einem Gerangel, wobei die ...

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