Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Lüdenscheid (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein BMW am Hagedornskamp zwischen 18-14.30 Uhr beschädigt. Der Z4 wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die 0235190990 zu wenden. (lubo)
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