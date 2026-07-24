Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebesbande unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Fünf unbekannte Täter haben am späten Mittwochabend zwei Diebstähle begangen. Die Taten wurden videografiert. Der erste Fall ereignete sich an der Wiesenstraße. Hier öffneten die Täter um 23.10 Uhr den dort geparkten Transporter einer Firma. Sie ließen Werkzeuge mitgehen, darunter u.a. einen Bohrschrauber. Um 23.35 Uhr und damit nur wenige Minuten später, tauchten dieselben fünf Personen an einer Waschstraße an der Altenaer Straße auf. Dort brachen sie einen Snackautomaten auf und entwendeten daraus Ware. Sie kehrten in den folgenden 1-2 Stunden immer wieder zurück. Teilweise auch auf einem E-Scooter. Die Täter waren männlich, dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen, die die Tätergruppe gesehen hat und Angaben zu ihrer Identität machen kann. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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