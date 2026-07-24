POL-MK: Einbruch in Wohnhaus angezeigt

Iserlohn (ots) - Heute suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach Einbrechern in Kalthof. Ein Zeuge bemerkte um 12.10 Uhr zwei Männer im Garten eines Wohnhauses an der Leckingser Straße und sprach sie an. Die mutmaßlichen Einbrecher liefen dann zu Fuß in Richtung Dorfmitte davon. Offenbar waren sie zuvor ins Gebäude eingebrochen. Zu möglichem Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei fahndete unter ...

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