Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus angezeigt
Schalksmühle (ots)
Unbekannte Täter drangen zwischen 16. und 23. Juli in ein Einfamilienhaus "Unterm Eichholz" ein. Hierfür brachen sie ein Fenster auf und durchwühlten diverse Räume. Offenbar machten sie jedoch keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)
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