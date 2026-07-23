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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kalthof: Suche nach Einbrechern

Iserlohn (ots)

Heute suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach Einbrechern in Kalthof. Ein Zeuge bemerkte um 12.10 Uhr zwei Männer im Garten eines Wohnhauses an der Leckingser Straße und sprach sie an. Die mutmaßlichen Einbrecher liefen dann zu Fuß in Richtung Dorfmitte davon. Offenbar waren sie zuvor ins Gebäude eingebrochen. Zu möglichem Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Männern, die nun weiterhin gesucht werden. Sie werden als etwa 20-25 Jahre alt beschrieben und hätten ihre Gesichter mit Halstüchern bedeckt. Sie sollen schwarze Pullover getragen haben. Einer wurde als sehr schlank, einer als etwas kräftiger beschrieben. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter 02371919990 entgegengenommen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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