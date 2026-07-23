Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Lüdenscheid (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 7-14 Uhr eine Mauer am Grebbecker Weg 47. Der unbekannte Fahrer verursachte Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo)
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