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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 7-14 Uhr eine Mauer am Grebbecker Weg 47. Der unbekannte Fahrer verursachte Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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