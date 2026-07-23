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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah den Automatenaufbrecher?

Hemer (ots)

Ein Anwohner der Hauptstraße hörte letzte Nacht verdächtige Geräusche. Er informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte ein bisher unbekannter Täter um 3.49 Uhr einen dortigen Warenautomaten aufgebrochen. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Demnach war der Täter männlich, trug einen hellen Kapuzenpullover mit über dem Kopf gezogener Kapuze, eine dunkle Hose mit weißen Streifen, dunklen Schuhen mit weißer Sohle, einen schwarzen Rucksack und führte ein dunkles Mountainbike mit sich. Hinweise zum Täter nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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