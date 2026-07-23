POL-MK: Wer sah den Automatenaufbrecher?

Iserlohn (ots) - In einem Discounter am Wiesengrund kam es gestern zu einem Taschendiebstahl. Gegen 9.45 Uhr entwendet ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse einer Frau (62). Nur wenig später verschwand ein vierstelliger Geldbetrag vom Konto des Opfers. Die Dame schilderte, dass sich während ihres Einkaufs ein Mann immer wieder verdächtig genähert habe. Dieser war etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß, hatte dunkelbraune Haare und trug ein braunes Oberteil. Die Polizei ...

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