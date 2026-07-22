POL-MK: 47 km/h zu schnell: Messungen in Kalthof

Plettenberg (ots) - Zwei Vermummte haben gestern Abend versucht sich Zutritt zu einem Kiosk an der Ebbetalstraße zu verschaffen. Allerdings war die Tür um 18 Uhr bereits verschlossen. Der Geschäftsinhaber befand sich noch im Laden und hatte kurz zuvor zugesperrt. Er rief die Polizei. Die geht von einem gescheiterten Raub-Versuch aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief am ...

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