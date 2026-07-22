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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 47 km/h zu schnell: Messungen in Kalthof

Iserlohn (ots)

Von 7.15-12.30 fuhren 2220 Fahrzeuge an der Messstelle an der Kalthofer Straße vorbei. Wo außerorts Tempo 70 erlaubt ist, waren 102 Fahrzeuge zu schnell. 18 erwartet eine Anzeige, einen Pkw-Fahrer aus Unna trifft es härter: 117 km/h zeigte das Messgerät an. Damit ist ein Fahrverbot inklusive. Der Rat der Polizei: Punkte sparen, runter vom Gas. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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