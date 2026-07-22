Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Betrüger

Balkonbrand

Iserlohn (ots)

Vergangene Nacht warfen Unbekannte zwischen 0-1 Uhr Feuerwerkskörper auf einen Balkon an der Bertha-von-Suttner-Straße. Dadurch fingen Außenmöbel Feuer. Die Flammen wurden gelöscht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat die Knallkörper geworfen? Hinweise an die 0237191990.

Gestern Nachmittag meldeten Anwohner einen Kellereinbruch an der Schlesischen Straße. Gegen 16.30 Uhr inspizierten die Polizisten den offenbar gewaltsam geöffneten Kellerraum, aus dem ein Fahrrad, Werkzeug und Bekleidung fehlten. Einige Häuser weiter traf eine Streife auf einen 41-Jährigen, der eben diese Gegenstände bei sich führte. Erste Angaben: Die Sachen habe er soeben vor einem Haus gefunden. Die Sachen wurden dem Anwohner zurückgegeben. Nun wird wegen des Diebstahls aus dem Keller ermittelt. Zeugen des Geschehens können sich an die 0237191990 wenden.

Ein 62-Jähriger schlug gestern Nachmittag eine Polizistin an der Hagener Straße und landete im Gewahrsam. Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass der Mann offenbar Drogen konsumiere und seit längerer Zeit auf dem Gehweg verweilt. Vor Ort eingetroffen reagierte der 62-Jährige verbal aggressiv auf die Polizisten und deutete an, sie mit Bier zu beschütten. Einem erteilten Platzverweis wollte er nicht Folge leisten, die Polizisten nahmen ihn daher in Gewahrsam. Dabei schlug der 62-Jährige einer Beamtin ins Gesicht. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zwei Polizeibeamte waren nach dem Einsatz leicht verletzt.

An der Reinickendorfer Straße wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Paletten mit Gläsern und eine Kühlbox entwendet. Sie waren hinter einem Bauzaun abgestellt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einer Moschee an der Gennaer Straße wurde eine Spendenbox gestohlen. Nach ersten Hinweisen hat am Montag gegen 10.40 Uhr ein unbekannter Mann die Moschee betreten und die Box von der Wand gerissen. Er sei mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet gewesen und habe Tattoos an den Händen. Die Polizei sucht nun unter 0237191990 nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Ein Mitte-80-Jähriger erstatte Anzeige, da er über mehrere Monate um eine sechsstellige Summe durch Betrüger gebracht wurde. Über das Internet sei er im Frühjahr auf eine Werbeanzeige gestoßen. Demnach könnten Finanzexperten durch cleveres Anlegen sein Geld schnell vermehren. Es kam zum persönlichen Austausch und über mehrere Monate wurde Geld übergeben. Nachdem im weiteren Verlauf die angekündigten Gewinne nicht ausgezahlt wurden, schöpfte der Senior Verdacht. Nun ermittelt die Kripo wegen des Betruges und warnt vor der Masche. Vermeintliche Experten locken immer wieder mit hohen Gewinnen im Internet und finden so ihre Opfer. Bei unseriösen Angeboten: Polizei kontaktieren. (lubo)

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