Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebstahl angezeigt

Kaminasche sorgt für Flammen

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an der Altenaer Straße nahe Gevelndorf einen kompletten Container mit Metallschrott vom Außengelände einer Firma. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Gestern Abend brannten zwei Quadratmeter Waldboden im Bereich Husmecke (Brügge). Ursächlich war dort entsorgte Kaminasche, die Feuerwehr und Polizei gegen 21 Uhr auf den Plan rief. Aus diesem Anlass warnt die Polizei: entsorgen sie heiße Asche oder andere heißen Rückstände nicht in der Natur! Aus fahrlässigem Handeln wird schnell Feuer. Die Kripo ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr. Eine Anwohnerin hatte zuvor die Feuerwehr über den Brand informiert. (lubo)

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