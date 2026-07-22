Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber vor verschlossener Tür: Polizei sucht Zeugen

Plettenberg (ots)

Zwei Vermummte haben gestern Abend versucht sich Zutritt zu einem Kiosk an der Ebbetalstraße zu verschaffen. Allerdings war die Tür um 18 Uhr bereits verschlossen. Der Geschäftsinhaber befand sich noch im Laden und hatte kurz zuvor zugesperrt. Er rief die Polizei. Die geht von einem gescheiterten Raub-Versuch aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief am Abend ohne Ergebnis. Allerdings ermittelte die Polizei mehrere Zeugen, die die mutmaßlichen Täter sowohl nach als auch im Vorfeld der Tat unvermummt beobachtet hatten. Demnach waren die Räuber zu dritt unterwegs.

Das Opfer beschrieb die Täter als männlich, schlank und vollständig schwarz gekleidet. Beide waren vermummt und trugen eine schwarze Basecap. Eine Person war etwa 170cm, die andere 190cm groß.

Einer der genannten Zeugen beschrieb zudem eine weitere männliche Person, ebenfalls schwarz gekleidet. Zudem hatten die drei Verdächtigen ein Fahrrad dabei. Wenig später sah der Zeuge dieselben Personen erneut. Diese hatten jedoch die Kleidung gewechselt und nun weiße T-Shirts getragen. Alle waren etwa 16 Jahre alt. Einer hatte kurze dunkle, ein weiterer kurze braune Haare.

Die Polizei fragt: Wer hat die Personen gestern Abend gesehen? Wer kann Angaben zu Identität der Täter machen? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell